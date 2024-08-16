Депутат рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе

Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они отрицательные, а цена товара значительно ниже рыночной и описание очень общее, это может свидетельствовать о мошенничестве, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин .