Депутат рассказал, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе

Если у продавца на маркетплейсе мало отзывов или они отрицательные, а цена товара значительно ниже рыночной и описание очень общее, это может свидетельствовать о мошенничестве, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин .
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