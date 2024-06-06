Наверняка многие помнят историю о том, как в одной из подмосковных школ, гости из Средней Азии потребовали отменить празднование Новогоднего утренника у детей.
В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман
Комментарии
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Гарий Щерба
ЧТО БЛД вообще в РОССИИ ТВОРИТСА и КАКОГО Х.... власти аж на КОЛЕНКИ ПАДАЮТ пред ПОНАЕХАВШИМИ ,,РОССИЙСКИМИ,, гражданами .....??????
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2 час.
виктор климахин
Эти черножопые чурки ишаки шакалы скоро прикрываясь коранам бут диктовать свои бредовые законы У себя дома Россиянам на такие уступки не когда не пойдут в хорошем случае выгонят а в плохом убьют Так какого хрена мы должны терпеть этих шакалов черножопых ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ
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1 час.
Поля Русс
руководство школы -ТЕРПИЛЫ И ТРУСЫ....С ТАКИМ РУКОВОДСТВОМ ХАНА НАМ....
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1 час.
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