В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман

виктор климахин

Эти черножопые чурки ишаки шакалы скоро прикрываясь коранам бут диктовать свои бредовые законы У себя дома Россиянам на такие уступки не когда не пойдут в хорошем случае выгонят а в плохом убьют Так какого хрена мы должны терпеть этих шакалов черножопых ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ