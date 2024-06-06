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В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман

В Ульяновской школе убрали из меню свинину, а всех несогласных родителей обвинили в оскорблении чувств мусульман

Наверняка многие помнят историю о том, как в одной из подмосковных школ, гости из Средней Азии потребовали отменить празднование Новогоднего утренника у детей.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ЧТО БЛД  вообще в  РОССИИ ТВОРИТСА  и  КАКОГО Х....  власти аж на  КОЛЕНКИ ПАДАЮТ  пред  ПОНАЕХАВШИМИ ,,РОССИЙСКИМИ,, гражданами .....??????
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2 час.
виктор климахин
Эти  черножопые    чурки   ишаки   шакалы   скоро   прикрываясь   коранам   бут   диктовать   свои  бредовые   законы   У   себя   дома   Россиянам   на  такие   уступки   не  когда  не   пойдут    в  хорошем  случае    выгонят   а  в  плохом   убьют  Так   какого   хрена   мы  должны   терпеть   этих   шакалов    черножопых   ВСЕХ  ЧЕРНОЖОПЫХ   МИГРАНТОВ  ЧУРОК    БАСМАЧЕЙ  ИСЛАМИСТОВ   УБИВАТЬ   КАК   БЕШЕННЫХ  СОБАК   И  ШАКАЛОВ
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1 час.
Поля Русс
руководство школы -ТЕРПИЛЫ И ТРУСЫ....С ТАКИМ РУКОВОДСТВОМ ХАНА НАМ....
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1 час.

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