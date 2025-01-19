Сердце на весах: уходить или прощать?

Да не надо себе сердце рвать, и душу калечить. Вы что, хотите остаток жизни с этим прожить? Терпеть обман и враньё? Зачем? Ну, ваш муж сам выбор сделал. Пусть начинает всё сначала. А вы и без него прекрасно обойдётесь, дети взрослые, поймут, поддержат.

Диляра Садыкова

Прежде всего, бред воспалённого мозга. Где доказательства об измене? Почему в начале не поговорить с мужем? Вместе прийти к соглашению, не принижая личностей и интересов. Теперь, если был факт измены, чем же так плохо было мужу с вами в семье? Во всех семейных неурядицах виноваты ОБА! Да, и после 40 лет совместной жизни пары разводятся. Но в итоге, скандал не нужен при разводе. Испортите себе любимой нервы, хорошо, если без больнички и без инсульта. Жизнь ещё не закончилась, ваш выбор: доживать инвалидом или пойти по новой дороге. Да, больно, горько, как от родинки и мозоли избавляться, ничего приятного. Зато купить новое платье, прослушать любимую композицию и т.д.