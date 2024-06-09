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В «ANNA-News» сообщили, что экипаж российского БТР после дуэли с Bradley выжил

В «ANNA-News» сообщили, что экипаж российского БТР после дуэли с Bradley выжил

В ходе лобовой схватки между бронетранспортером БТР-82А ВС РФ и киевским Bradley, произошедшей у поселка Сокол на авдеевском направлении в ДНР, экипаж российского транспортера успешно выполнил боевую миссию, спасся сам и высадил десант.

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