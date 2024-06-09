В «ANNA-News» сообщили, что экипаж российского БТР после дуэли с Bradley выжил

В ходе лобовой схватки между бронетранспортером БТР-82А ВС РФ и киевским Bradley, произошедшей у поселка Сокол на авдеевском направлении в ДНР, экипаж российского транспортера успешно выполнил боевую миссию, спасся сам и высадил десант.