«Сент-Луис» Тарасенко и Бучневича сыграет с «Миннесотой» Капризова в Кубке Стэнли

Стала известна еще одна пара первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ. После очередных матчей регулярного чемпионата, прошедших в ночь на 22 апреля (мск), выявилось, что на старте Кубка Стэнли сразятся «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».
Стала известна еще одна пара первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ. После очередных матчей регулярного чемпионата, прошедших в ночь на 22 апреля (мск), выявилось, что на старте Кубка Стэнли сразятся «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».
Свежие комментарии