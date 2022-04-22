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«Сент-Луис» Тарасенко и Бучневича сыграет с «Миннесотой» Капризова в Кубке Стэнли

«Сент-Луис» Тарасенко и Бучневича сыграет с «Миннесотой» Капризова в Кубке Стэнли

Стала известна еще одна пара первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ. После очередных матчей регулярного чемпионата, прошедших в ночь на 22 апреля (мск), выявилось, что на старте Кубка Стэнли сразятся «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд».

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