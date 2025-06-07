Адвокат Панфилов: в брачном договоре нельзя прописать, кто готовит и убирается

Под брачным договором на законодательном уровне (ст. 40 СК РФ) признается соглашение между действующими супругами либо гражданами, которые только собираются узаконить свои отношения, в соответствии с которым определяются их имущественные права, а также обязанности в браке и на случай его развода, рассказал "Газете.
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