Овчинский: в Котловке построят жилой комплекс по программе реновации

В районе Котловка на юго-западе столицы строят новый комплекс по программе реновации. Жилая площадь объекта превысит 47 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.