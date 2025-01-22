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Царьград

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Неисправные боеприпасы стали причиной потерь среди украинских военных в ДНР

Неисправные боеприпасы стали причиной потерь среди украинских военных в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потерях ВСУ из-за некачественных боеприпасов. В Григоровке (ДНР) разрыв мины в стволе оружия стал причиной гибели одного военного и ранения двух других.

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