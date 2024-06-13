восточные немцы для них чужие,..и они это видят и чувствуют!Даешь ГДР!!!!!!!!!!!!

Sergiy Che

Сара наша Вагенкнехт рванула со свой партией вперёд в Германеевке! Дочь иранца и немки получилась симпотнее разных там Берок а они её "красной ведьмо" обзывают из шщависти!!)) - https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2023/02/27/964345-krasnaya-vedma-i-ee-borba-za-mir