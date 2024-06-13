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Немцы хотят быть "оккупированными" Россией. Рёпке сделал выводы

Немцы хотят быть "оккупированными" Россией. Рёпке сделал выводы

MAGO/Felix Zahn/Globallookpress Известный немецкий журналист Юлиан Рёпке оценил итоги выборов в Европарламент в своей стране и сделал вывод, что немцы хотят быть "оккупированными" Россией.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
восточные немцы для них чужие,..и они это видят и чувствуют!Даешь ГДР!!!!!!!!!!!!
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
👍
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1 д.
Sergiy Che
Сара наша Вагенкнехт рванула со свой партией вперёд в Германеевке! Дочь иранца и немки получилась симпотнее разных там Берок а они её &quot;красной ведьмо&quot; обзывают из шщависти!!)) - https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2023/02/27/964345-krasnaya-vedma-i-ee-borba-za-mir
Красная ведьма и ее борьба за мир
Ведомости
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