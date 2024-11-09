"Филиал Эрмитажа": в Санкт-Петербурге продают квартиру-дворец площадью 30 квадратных метров

Ох, и любит наш народ кучерявую отделку жилья! Даже если это мини-студия на 14-м этаже многоэтажки. В обычном спальном районе Санкт-Петербурга продается квартира, при взгляде на которую у особо нервных любителей прекрасного начнёт дергаться глаз.