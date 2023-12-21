Новые троллейбусы планируется доставить в Новосибирск к Новому году

По словам губернатора, уфимский завод перегружен заказами, поэтому не уложился в сроки.Оставшиеся троллейбусы с автономным ходом, производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, планируют доставить в Новосибирск к Новому году.
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