Выставка трофейной техники НАТО «Сила V Правде - Гордость и Победа». Самара, площадь Куйбышева. Фото: © Иван Иванов.
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Выставка трофейной техники НАТО «Сила V Правде - Гордость и Победа». Самара, площадь Куйбышева. Фото: © Иван Иванов.
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