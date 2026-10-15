США шокировали Киев и Брюссель дизельной сделкой с Россией, за которой последовало требование сменить президента Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем тратить ден...
- Готовится захват ...
- Зачем тратить ден...
Уважаемые Комментаторы!
Кедми Что-то "ИСПОРТИЛСЯ!" в Своих Аналитических Способностях!
Раньше Был Он НЕ Таким!
Ларчик "Договорняка" Очень Прост! -
Террористу Межгосударственного Масштаба Трампу НЕОБХОДИМО "УСТОЯТЬ!" на Промежуточных Выборах, Которые Пройдут в Начале Ноября!!!
А "ДИЗЕЛЬ"в Америке Сейчас - на СЛУХУ!!!
Вот и Вся ИНТРИГА!!!
В смысле вдруг? Они с самого начала и не были против. Они с обеих сторон стригли купоны с первого месяца конфликта.
Яков агент влияния Израиля, причём абсолютно это не скрывающий. Поэтому всё, что он говорит надо делить на 3, а лучше на 10.
А Сатановский ( Хотя до того инцидента мне очень импонировали его статьи) настолько заигрался в небожителя, что посмел назвать Марию Захарову Машкой, за что моментально был отлучен от аудитории. Чем расплатился за возвращение ХЗ. Так что оба этих персонажа в принципе в данный момент никакого доверия не вызывают.
Может этот кораблик с дизелем на Кубу завернет?
Любопытно всегда и сегодня : почему жиды вчерашние и сегоднейшие считают возможным назидать и пророчить судьбу России ?! Рейтинг среди своих , или бабло ?!
привычное "поглаживание по шерсти" на ... расстоянии. крайний, кто говорил о "договариваться" - "вести дела честно", - Отто фон Бисмарк. но и до него были те, кто правильно понимал Россию. сегодня нового никто и ничего не скажет уже, ибо всё не только сказано, но и сделано предками.
За такое мнение о США, Сатановского, я бы с удовольствием пожал Сатоновскому руку!! Все сказанное им, конкретно, идеальная реклама янки! Их конек похлопать по плечу, похвалить, обнять и ....задушить! Похороны за счет покойного!!
Ни чего ни куда пока не поставляется. Пока что бла бла бла... - сказано сегодня - - - Первые поставки дизеля в США возможны минимум через две-три недели с учетом заключения контракта и фрахта. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комиссии Госсовета по энергетике в рамках «Российской энергетической недели-2026».
По его словам, нефтяные компании России готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент. Он также отметил, что Россия и США пока не ведут переговоров о продлении лицензии на поставку дизеля на сроки после апреля 2027 года.