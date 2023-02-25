Газета.ру

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Вот это, деловой подход к делу!Это не у НАС - "напакостил", - пересадили"из кресла в кресло" и "концы в воду"!А ТАМ, ...AP: 612 человек п...
  • tsan tsan
    Может пора для подобных несовершеннолетних борцунов ввести особый вид наказания - публичная порка розгами ? Растянуть...В Тюменской облас...
  • Бендер Задунайский
    Это жена Губки Боба ?Актриса Галина Бо...

Деменко: "Зениту" придется побиться с "Волгой"

Деменко: "Зениту" придется побиться с "Волгой"

Бывший футболист московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Максим Деменко признался, что ждет тяжелого матча от поединка ульяновской "Волги" и петербургского "Зенита", которые сразятся в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх