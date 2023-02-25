Деменко: "Зениту" придется побиться с "Волгой"

Бывший футболист московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Максим Деменко признался, что ждет тяжелого матча от поединка ульяновской "Волги" и петербургского "Зенита", которые сразятся в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России.