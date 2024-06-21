Ученый Рогов: водяные знаки в нейросетях позволяют найти украденные ИИ-модели

Цифровые водяные знаки – это технология, созданная для защиты авторских прав мультимедийных файлов. Любой цифровой водяной знак представляет собой некоторую информацию, которая добавляется к исходному цифровому файлу, будь то изображение, документ, видео или аудио.
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