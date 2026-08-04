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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» неожиданно для букмекеров разгромила «Рубин» – 5:0. Казанцы были фаворитами встречи

«Родина» разгромила «Рубин» (5:0) в Фонбет Кубке России. Дубль в составе московского клуба оформил Магомедхабиб Абдусаламов, по голу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.

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