Половина граждан поменяли работу в 2021 году

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые приводит ТАСС. Аналитики выяснили, что 39% работающих россиян собираются сменить работу или профессию до начала 2022-го, но 13% не спешат кардинально менять ситуацию.