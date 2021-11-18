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Половина граждан поменяли работу в 2021 году

Половина граждан поменяли работу в 2021 году

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые приводит ТАСС. Аналитики выяснили, что 39% работающих россиян собираются сменить работу или профессию до начала 2022-го, но 13% не спешат кардинально менять ситуацию.

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