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Google Maps не изменил названия населённых пунктов в Крыму, данные им в СССР

Google Maps не изменил названия населённых пунктов в Крыму, данные им в СССР

В рамках декоммунизации Киев изменил названия населённых пунктов, но сервис оставил всё по-прежнему.Американский сервис Google Maps оставил русские названия населённых пунктов в Крыму, присвоенные им в 30-40 годах ХХ века.

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