Какие ПДД действуют для электросамокатов и что грозит нарушителям?

Электросамокаты весной снова появились на улицах, а значит, пора вспомнить, как правильно на них ездить С наступлением весны на улицы вернулись электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).
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