Просящий Путина о помиловании экс-схиигумен Сергий получил благодарности от СИЗО и армии

Попросивший Президента России Владимира Путина о помиловании экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) получил несколько благодарственных писем – от начальника СИЗО-4 Москвы, военнослужащих и священнослужителя, пишет агентство URA .
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