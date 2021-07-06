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Банкетный зал в Таврическом саду в Санкт-Петербурге

Банкетный зал в Таврическом саду в Санкт-Петербурге

К месту для проведения свадебного банкета предъявляются особые требования. Гости запоминают его гораздо ярче, чем процедуру регистрации в ЗАГСе, поэтому очень важно, чтобы все было продумано до мелочей – от удобства расположения и декора до меню.

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