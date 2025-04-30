Собянин: В майские праздники изменится режим работы соцучреждений Москвы

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не будет работать 5, 8, 9, 10 и 11 мая Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как будут работать социальные учреждения столицы в майские праздники.
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