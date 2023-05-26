Daily Storm

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Володин обвинил США в создании финансовой пирамиды, обманывающей другие народы и страны

Володин обвинил США в создании финансовой пирамиды, обманывающей другие народы и страны

Председатель Госдумы считает, что доллар становится токсичным и правильно искать ему альтернативу для снижения рисковПредседатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что США «живут за счет других государств» и сейчас стоят на пороге дефолта.

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