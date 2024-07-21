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Хакеры разослали по украинским телеграм-каналам призывы «сложить оружие»

Хакеры разослали по украинским телеграм-каналам призывы «сложить оружие»

Из-за "несанкционированного доступа" к чат-боту Fleep, с помощью которого в телеграм-каналах можно публиковать отложенные посты, в сотнях украинских и российских пабликов появились сообщения с критикой украинских властей и призывами "выбрать мир".

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