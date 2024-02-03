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Французское издание: Украина постепенно превращается в одно большое кладбище

Французское издание: Украина постепенно превращается в одно большое кладбище

В репортаже французского издания Le Figaro об одном из военных кладбищ в Харькове отмечается, что могилы расположены в хронологическом порядке, что дает возможность определить примерное количество свежих захоронений.

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