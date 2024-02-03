Французское издание: Украина постепенно превращается в одно большое кладбище

В репортаже французского издания Le Figaro об одном из военных кладбищ в Харькове отмечается, что могилы расположены в хронологическом порядке, что дает возможность определить примерное количество свежих захоронений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии