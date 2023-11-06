Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    Стадо лаборантов НЕ МОЖЕТ называться "учёными".В РАН объяснили, ...
  • карюкалов вячеслав
    Понятно.Политолог Светов ...
  • Алексей
    Пока наши горе учёные находятся в парадигме учения Эйнштейна и Дарвина они никогда ничего не предскажут точно. Им и в...В РАН объяснили, ...

РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось

РАН: обрушившаяся на Землю магнитная буря оказалось мощнее, чем предсказывалось

Полярные сияния, которые жители нескольких российских регионов наблюдали 5 ноября и в ночь на 6 ноября стали следствием сильнейшей магнитной бури, чью мощность неверно рассчитали ученые и занизили уровень ее интенсивности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх