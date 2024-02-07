Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Ещё 14 фото удивительных деревьев, которые больше напоминают фантазию художника

Ещё 14 фото удивительных деревьев, которые больше напоминают фантазию художника

В эти чудеса флоры и впрямь трудно поверить.Вишня пильчатая, Prunus serrulaПерсиковая пальма (Bactris gasipaes) Пальма Кора колючего дерева Аллуаудия Тропическая пальма Coral Manzanita Tree Arctostaphylos manzanita Arctostaphylos densiflora Madrone Evergreen  Еще несколько интересных фото Бонус.

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