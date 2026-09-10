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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В школе отработали действия при пожаре

В школе отработали действия при пожаре 🔥🔥🔥 В Филоновской школе состоялась учебная эвакуация сотрудников и учеников, организованная совместно с сотрудниками Филоновского поста пожарной охраны № 71.

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