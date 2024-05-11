Спортсмены из Химок победили на турнире по конному троеборью

Учащиеся спортивной школы «Пони-спорт» успешно представили Химки на областных соревнованиях по конному троеборью, проходивших в рамках Кубка «Открытие», а также на муниципальных состязаниях в этом виде спорта.
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