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Спортсмены из Химок победили на турнире по конному троеборью

Спортсмены из Химок победили на турнире по конному троеборью

Учащиеся спортивной школы «Пони-спорт» успешно представили Химки на областных соревнованиях по конному троеборью, проходивших в рамках Кубка «Открытие», а также на муниципальных состязаниях в этом виде спорта.

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