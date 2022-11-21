Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Кросби сделал 2+ передачи за матч в 224-й раз в карьере и разделил с Айзерманом 12-е место в истории НХЛ

Сидни Кросби сделал 2 и более передачи за игру в 224-й раз в карьере. Капитан «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Чикаго» (5:3).

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх