Осипов анонсировал приезд в Медиалигу звезды мирового масштаба

Президент Медиалиги Николай Осипов анонсировал приезд в один из их клубов знаменитого футболиста. «Может ли в лигу приехать звезда мирового масштаба? Если человек играл за «Манчестер Юнайтед», он звезда? Значит, железобетонно.
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