"Обвиняй в том, что делаешь сам", или "упреждающая проекция"

Американцы так долго обвиняли Россию и Китай в "милитаризации орбиты", что стало совершенно ясно - это попытка замаскировать собственные намерения и свалить с больной головы на здоровую.
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вот и вся цена договорам,подписанным той же америкой о космосе....мрази,сэр!