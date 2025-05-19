Гусь в братской Республике Беларусь

Белоруссия – край бескрайних обработанных полей, а ещё там великолепная охота на гуся. Команда охотничьей артели «Братья Кузнецовы и Ко» весной 2025 года осуществила очередной великолепный выезд на эту интереснейшую птицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии