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Шеремет рассказал о просьбе одесситов освободить город: "Надежда только на Россию"

Шеремет рассказал о просьбе одесситов освободить город: "Надежда только на Россию"

Депутат Госдумы: одесситы просят спасти их от произвола.Жители Одессы хотят, чтобы русская армия освободила город и спасла их от произвола киевского режима.

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