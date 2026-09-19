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187 подписчиков

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге достигла 41,29%

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге достигла 41,29%

К 20:00 второго дня голосования явка на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге достигла 41,29%. На участки пришли 1 678 187 избирателей — такие данные привел председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

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