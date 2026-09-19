Явка на выборах в Госдуму в Петербурге достигла 41,29%

К 20:00 второго дня голосования явка на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге достигла 41,29%. На участки пришли 1 678 187 избирателей — такие данные привел председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым