Россия отплатила Канаде за санкции, критику и враждебность, нарастив экспорт товаров в Китай. Это заставило канадского премьер-министра Джастина Трюдо «схватиться за голову», сообщило китайское издание Sohu.
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