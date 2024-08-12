Блицкриг Зеленского под Курском провален: такого разгрома не было за всю спецоперацию

Алаудинов сообщил о рекордном числе уничтоженных бойцов ВСУ под Курском GLOBAL LOOK PRESS Зафиксированное количество уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки не было отмечено ни разу с момента начала специальной военной операции.