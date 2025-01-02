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Стало известно, с какими жалобами обращаются туляки к врачам чаще всего в новогодние праздники

Стало известно, с какими жалобами обращаются туляки к врачам чаще всего в новогодние праздники

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский назвал жалобы местных жителей, с которыми они чаще всего обращаются к медикам в эти выходные дни, передает пресс-служба регионального правительства.

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