«Героя Украины убила собственная ПВО»: половина самолетов и вертолетов гибнет от дружественного огня

БлокнотРУ Зеленский присвоил звание героя Украины летчику самолета F-16 Алексею Месю. Его 26 августа 2024 года сбил собственный зенитно-ракетный комплекс (предположительно американский «Patriot», который не распознал истребитель, так как тот не был оборудован должным образом).