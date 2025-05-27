В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве подростка

По версии следствия, обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый были в лесном массиве на территории Новосибирского района, однако между ними случился конфликт; в итоге подозреваемый нанес удары в жизненно важные органы оппонента.
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