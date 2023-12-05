Постпред в ООН Иравани: Иран не причастен к атакам на подразделения армии США

Тегеран не причастен к атакам на подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
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