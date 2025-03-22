Ранняя весна грозит Сургуту большим паводком

В Сургуте ранний приход весны может стать причиной большого половодья. Ожидается, что вода может ударить по ливневкам и канализации, сообщил начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций департамента городского хозяйства администрации Сургута Евгений Московкин журналистам.
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