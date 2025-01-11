В Архангельской области ожидаются снегопады и гололедица

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха опустится -12,-17 градусов, на северо-востоке региона — до -7Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха опустится -12,-17 градусов, на северо-востоке региона — до -7Облачно с прояснениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)