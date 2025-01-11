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В Архангельской области ожидаются снегопады и гололедица

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха опустится -12,-17 градусов, на северо-востоке региона — до -7Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха опустится -12,-17 градусов, на северо-востоке региона — до -7Облачно с прояснениями.

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