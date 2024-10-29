Жители карельской деревни лишились колодца и собирают дождевую воду

В деревне Вехручей рассказали о способах выживания Текст, фото: Елена Малишевская Строители федеральной трассы, проходящей через деревню Вехручей Прионежского района Карелии, фактически уничтожили местный колодец: вода из него ушла.
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