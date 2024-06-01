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По остаточной цене: дому Пугачевой все же удалось найти нового хозяина

По остаточной цене: дому Пугачевой все же удалось найти нового хозяина

Несколько лет пафосная избушка висела на сайте недвижимости мертвым грузом. Алла Пугачева соцсетиСтало известно, Никита Пресняков, пешком покинувший Россию два года назад после объявления мобилизации, тайно возвращался на родину из Америки.

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