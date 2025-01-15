Запасы иссякли: на рынке практически не осталось выбора среди бюджетных иномарок

Популярные модели , , и Duster, Volkswagen Polo и практически исчезли с российского авторынка. Машины этих марок перестали выпускать в 2022 году, и на текущий момент у дилеров остались единичные экземпляры.
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