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За рулем

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Запасы иссякли: на рынке практически не осталось выбора среди бюджетных иномарок

Запасы иссякли: на рынке практически не осталось выбора среди бюджетных иномарок

Популярные модели , , и Duster, Volkswagen Polo и практически исчезли с российского авторынка. Машины этих марок перестали выпускать в 2022 году, и на текущий момент у дилеров остались единичные экземпляры.

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