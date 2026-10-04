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Может ли ребенок унаследовать ген преступника, ответил психиатр Сычев

Может ли ребенок унаследовать ген преступника, ответил психиатр Сычев

Если у кого-то из родителей имелся криминальный опыт, каков шанс, что ребенок унаследует его судьбу и «противоправный» характер? фото: iStock/Liudmila ChernetskaЧто важнее: гены или воспитание? Современная наука считает, что важно и то, и другое.

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