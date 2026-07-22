Джеральд Селенте: Китай станет лидером в военных технологиях ИИ

Танки уходят в прошлое, на арену выходят алгоритмы. Джеральд Селенте, главный редактор Trends Journal, считает, что Китай станет лидером в области искусственного интеллекта, играющего ключевую роль в будущих войнах.
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