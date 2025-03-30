Онищенко считает преждевременными разговоры о появлении нового вируса в РФ

По мнению ученого, необходимо провести хотя бы одно исследование Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что еще рано заявлять о появлении в России нового вируса, поскольку еще не было сделано ни одного исследования.
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