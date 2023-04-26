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Что с него возьмешь? Владимиров ответил Невзорову* после резонансного заявления о полете Гагарина в космос

Что с него возьмешь? Владимиров ответил Невзорову* после резонансного заявления о полете Гагарина в космос

Журналист Александр Невзоров, признанный в России иноагентом, дал интервью Ирине Шихман (признана иноагентом в РФ), в котором рассказал о получении украинского гражданства, порассуждал о судьбе России и заявил, что Юрий Гагарин в космос не летал.

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